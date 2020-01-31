Ашхабад, , 19:29 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов разрешил ГК «Туркменгаз» заключить с компанией «Serba Dinamik Sdn. Bhd» контракт на закупку оборудования и материалов, необходимых для прокладки туркменского участка международного газопровода ТАПИ, передает пресс-служба главы государства.

Также туркменский госконцерн должен будет договориться с малазийской фирмой о поставках и монтаже комплекта оборудования для газоизмерительной станции и систем связи, телемеханики и управления.

При этом президент Бердымухамедов распорядился, что работы по строительству этих объектов должны быть начаты в кратчайшие сроки, а их сдача в эксплуатацию состояться не позднее декабря 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода с пропускной способностью порядка 33 млрд кубометров газа в год, реализация которого позволит поставлять природный газ из Туркмении транзитом через Афганистан в Пакистан и Индию.

Общая протяженность этой газовой магистрали должна будет составить около 1 814 км, из которых 214 км приходится на территорию Туркмении. Стоимость проекта оценивается в $8 млрд — $10 млрд.

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