Ашхабад, , 19:27 — REGNUM В Туркмении создадут новую кольцевую энергосистему, проложив линии электропередачи, которые соединят Ахалскую область с Балканской и Балканскую область с Дашогузским регионом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в рамках этого проекта, который также позволит нарастить производство электроэнергии и увеличить объемы ее экспорта, будут построены четыре электростанции.

В этой связи президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил руководству госкорпорации «Туркменэнерго» заключить с турецкой компанией «Calik Enerji Sanayi ve Ticaret A. S» контракт на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию систем телемеханики и коммуникаций, а также договориться с другими иностранными компаниями о закупке оборудования, материалов и спецтехники, необходимого для строительства ЛЭП.