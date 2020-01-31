Москва, , 19:32 — REGNUM Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса в Китае скажется на мировой экономике. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если мы посмотрим на структуру, что у нас из заболевших, сейчас их, по официальным данным Китая, более 10 тысяч, из которых 9780 находятся в Китае. Из них около 90% находятся в городе Ухань. Основная концентрация и основная мутация происходит там», — отметил эксперт.

По мнению политолога, мировая экономика уже страдает от вспышки заболеваемости. В частности, из-за приостановки работы китайских предприятий.

«Сейчас продлили каникулы до 10 февраля, включая промышленные регионы. Идут сбои в поставках. Уже происходит резкое падение по морепродуктам — цена в два раза упала. Встают предприятия, как и в Китае, так и на Дальнем Востоке. Будут очень серьезные экономические последствия, которые мы будем разгребать до конца 2020 года», — отметил Абзалов.

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