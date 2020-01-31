Курск, 31 января 2020, 19:12 — REGNUM В 2019 году на Курской атомной электростанции реализовали 26 бережливых проектов, благодаря чему удалось сэкономить более шести миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Принципы бережливого производства на КуАЭС внедряются с 2016 года, рассказал заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Курской АЭС Александр Семченко. Их эффективность подтвердила проверка качества развёртывания производственной системы Росатома.