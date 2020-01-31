Курск, , 19:12 — REGNUM В 2019 году на Курской атомной электростанции реализовали 26 бережливых проектов, благодаря чему удалось сэкономить более шести миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Принципы бережливого производства на КуАЭС внедряются с 2016 года, рассказал заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Курской АЭС Александр Семченко. Их эффективность подтвердила проверка качества развёртывания производственной системы Росатома.

«Регулярные партнерские проверки развития ПСР полезны для нашей станции. Мы получаем ценные рекомендации коллег, помогающие эффективно применять инструменты системы бережливого производства. В конечном итоге это помогает добиваться высоких производственных результатов, развивать культуру безопасности», — сказал Семченко.