Челябинск, , 19:06 — REGNUM В Челябинской области задержана партия спортивной обуви, следовавшая из Бишкека и маркированная наклейками известных мировых брендов. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского таможенного управления.

Согласно документам, в транспорте должна была находиться одежда. Но мобильный отряд таможни проверил груз и установил, что в качестве него значится спортивная обувь.

Ущерб правообладателям исчисляется суммой порядка 9 млн рублей. Владельцу груза грозит крупный штраф, а товар может быть конфискован.