Калининград, , 18:53 — REGNUM Калининградская область принимает участие в международной выставки-ярмарки туризма «Balttour 2020» в столице Латвии Риге, на которой представлены 860 организаций из 40 государств, сообщает сегодня, 31 января, пресс-служба правительства Калининградской области.

На выставке принимают участие и представители Калининградской области, которые ранее были признаны победителями регионального конкурса индустрии туризма «Талант гостеприимства».

Особое внимание уделено возможности посетить Калининградскую область по бесплатным электронным визам, которые начали действовать с 1 июля 2019 года. С этого момента регион уже посетили 26 тыс. туристов из Латвии. Это второй показатель среди всего потока. Лидерские позиции удерживают туристы из Литвы. С момента действия электронных вих по ним российский эксклав уже посетили 78 тыс. туристов.

Выставка «Balttour 2020» в Риге продлится до 2 февраля.