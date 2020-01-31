Нью-Йорк, США, , 18:30 — REGNUM Индексы фондового рынка США открылись разнонаправленно в начале торговой сессии 31 января.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 46,40 пункта (0,16%), до 28 813,04 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,33 пункта (0,04%), до 3 282,33 пункта, индекс Nasdaq вырос на 25,39 пункта (0,27%), до 9324,33 пункта.

На основной промышленный индекс Уолл-стрит продолжают действовать опасения за глобальную экономику из-за из-за эпидемии уханьского коронавируса, в то время как «высокотехнологичный» Nasdaq поддерживает прибыль Amazon.

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