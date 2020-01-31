Курск, , 18:27 — REGNUM В Курской области на начало января 2020 года насчитывается 36 тысяч налогоплательщиков в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

В реестре ФНС указаны сведения о 11 тыс. 538 юридических лицах и 24 тыс. 452 индивидуальных предпринимателях.

В реестр вносится информация о видах деятельности субъектов МСП и производимых ими товарах, работах, услугах. Он также помогает заказчикам найти потенциальных участников закупок.