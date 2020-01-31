Сыктывкар, , 18:22 — REGNUM К начал 2020 года численность населения Коми составила 820 179 человек. За год республика потеряла 10 тысяч своих жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Комистате.

Основные потери — миграционные. В 2019 году регион покинули 8 тысяч человек. Большинство из них — это люди трудоспособного возраста. В Комистате отмечают, что население постепенно стареет: молодежи становится меньше, пенсионеров — больше.

Отметим, что темпы миграционного оттока немного снизились — если в 2018 году население Коми сократилось на 1,3%, то в 2019 — на 1,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область в 2019 году потеряла 6,6 тысяч человек.