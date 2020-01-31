Солигалич, Костромская область, , 18:17 — REGNUM В Солигаличском районе Костромской области ведется строительство теплиц для выращивания саженцев сосен и елей, — сообщает пресс-служба администрации региона.

На площади в половину гектара уже стоят готовые каркасы для теплиц. Сейчас к комплексу подводят линию электропередач, первые саженцы здесь высадят весной. Предприятие планирует поставлять 150 тысяч саженцев ежегодно лесным хозяйствам области.

Выращивать молодые сосны и ели в новом питомнике будут с закрытой корневой системой. Семена сажают сразу в специальные контейнеры, в них же потом саженцы транспортируют до места посадки. Это оберегает корни от пересыхания и повреждений и дает возможность сажать деревья с весны до поздней осени. Строительство нового центра идет в рамках нацпроекта «Экология».

В Костромской области в настоящее время работает десять питомников по выращиванию лесных культур.