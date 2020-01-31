Париж, , 18:08 — REGNUM Четыре миллиарда долларов согласилась выплатить европейская авиастроительная компания Airbus, чтобы замять дело о взятках, сообщает 31 января Bloomberg.

Соответствующее заявление сделал французский генпрокурор Жан-Франсуа Бонер на судебном заседании. По его словам, Airbus выплатит французским властям €2,1 млрд, британским — €983 млн и американским — €530 млн.

Бонер отметил, что Airbus давала взятки чиновникам в 16 государствах (включая Россию, Китай, Японию), чтобы поставить свою продукцию на рынок. На этом компания нажила €1,05 млрд.

Напомним, процесс против Airbus длится уже четыре года. За это время в компании проведены «чистки рядов».