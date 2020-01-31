31 января 2020 | Время чтения 7 мин

На сайте Chang.org появилась петиция автор, которой говорит о несправедливости решения государства повысить с этого года помощь семьям в рамках материнского капитала, которое якобы ущемляет интересы тех, кто родил второго ребенка до 1 января 2020 года и не успел еще воспользоваться капиталом. Президента просят рассмотреть возможность повышения размера маткапитала для обозначенной категории людей.

Галина Смирнова, , 18:03 — REGNUM На сайте Chang.org появилась петиция автор, которой говорит о несправедливости решения государства повысить с этого года помощь семьям в рамках материнского капитала, которое якобы ущемляет интересы тех, кто родил второго ребенка до 1 января 2020 года и не успел еще воспользоваться капиталом. Президента просят рассмотреть возможность повышения размера маткапитала для обозначенной категории людей. Свою просьбу автор обосновывает собственным прогнозом, мол, на фоне новостей о росте помощи семьям, может произойти рост стоимости недвижимости, что повлечет обесценивание маткапитала, полученного за рождение ребенка до января этого года.

Флаг России

Думается, те родители, которые рожали своих детей в 90-е годы, когда не было не то что маткапиталов, зарпалату давали товаром и то за счастье считалось, когда не было ни умных стиральных машин, ни молочной кухни, ни памперсов, да много чего не было, но молодые люди рожали, учились, работали, хотя перспективы их жизни в собственных глазах были туманными. Сейчас тоже непростые времена, но молодежь не так уж и обделена, государство действительно сейчас оказывает беспрецедентную, пожалуй, за всю историю страны, помощь. Рожайте себе в удовольствие, тем более, сегодня настолько развит институт общественного мнения, что любой «писк где-то там», становится известным, и всегда находятся и неравнодушные люди и решения, вплоть принимаемые на уровне государства.

Не исключено, что найдутся те, кто поддержит автора петиции. Это их право. Ну, а что, если недвижимость не подорожает, а снизится в цене, значит, следуя логике, изложенной в петиции, государству нужно будет истребовать какую-то часть суммы обратно? А что, если сертификат пойдет не на покупку недвижимости, тогда государство и вовсе должно будет запретить его использование? Между тем программа материнского капитала продлено до 2026 года. Что тогда говорить тем, кто в принципе сможет стать родителем, например в силу возраста, лишь после 2026 года? Или, что если бюджет страны станет дефицитным и придется пересмотреть решения о материнском капитале?

Сама мысль, что детей могут рожать ради денег, удручает. Но, если абстрагироваться от претензий автора петиции, то действительно, многие семьи, молодые люди, объективно не могут позволить себе родить ребенка, даже при большом желании. Многие не могут позволить себе второго или третьего ребенка, так как опять же появляются дополнительные расходы, которые ставят семью на грань выживания. Можно только порадоваться за тех, кому материнский капитал позволит хотя бы частично снять финансовую проблему. Но этих мер мало. Да, они станут большим подспорьем, позволят выйти семьям из финансового тупика, но без системных решений, если у страны стоит задача выползти из демографической ямы, проблему не преодолеть.

Во взрослую жизнь вступает люди из малочисленного поколения, родившихся в 90-е годы. Даже если каждая девушка родит по одному ребенку — это поколение даже не воспроизведет себя. Даже двое появившихся на свет детей в семье «родом из 90-х», не вытащат страну из демографической ямы. Проблемы, которые предстоит государству решить на этом пути лежат не только в финансовой плоскости — материальной помощи семьям. Они гораздо глубже — в новой ментальности, порожденной информационным пространством и засильем моды, над которой на самом деле работали и работают далеко не разного рода кутюрье, а психологи и психотерапевты. Именно они указывают на то, что модно или нет, хотя за рубежом, как известно основная масса людей живет, не увлекаясь модными тенденциями, в некоторых странах и вовсе сильны традиции. Но данную проблему решить быстро не получиться.

Но то, что можно сделать сейчас за короткий промежуток времени — это всеобщее повышение уровня доходов населения, которое даст толчок для роста спроса и подстегнет экономику. Пенсионная реформа и вовсе поставила крест на рождаемости. Мало того, что родители молодых людей репродуктивного возраста, вынуждены выживать в непростых экономических условиях, так теперь и помочь не смогут своим детям, а также служат примером молодым, осознавших, что для начала лучше подушку безопасности себе создать, однозначно не рассчитывая в этом деле на государство, а уж потом рожать. Только вот «потом» может не случиться. Жизнь скоротечна, а с возрастом и требования к жизни повышаются.

В принципе у молодых людей, помимо «красивой» перед глазами «картинки богатого мира» — реального или виртуального, есть те же страхи, что преследовали по сути поколения из 60-х и 70-х, вступивших во взрослую жизнь как раз в 90-е годы — это неопределенность, страх за невозможность обеспечить достойные условия для жизни малыша, неизвестность перед своим и будущим своего ребенка. Но если в 90-е пусть кое-как, но еще работали какие-то останки прошлой государственной бесплатной медицины и образования, то сегодня есть большие сомнения «потянуть» так называемую современную «бесплатную» медицину в рамках ОМС, которая оказалась в большинстве регионов «больной», не дееспособной. Плохого своим детям никто не пожелает, все хотят, как минимум быть уверенными в том, что доступны: качественные медицинские услуги, ясли или детский сад. В общем, нужен нормальный и понятный соцпакет, хоты бы, семьям с детьми. Он нужен всем, но сделайте его, уже хотя бы детям! Собственно, эти проблемы и нужно решать наряду с выделением материальной помощи семьям. Эти вопросы от санкций США точно не зависят и решить их можно очень быстро.

Если обратиться к опыту Беларуси, которая также «благодаря» 90-м годам потеряло свое население, по сути, похоронив огромное количество детей — в СМИ отмечают, что подобной сегодняшнему снижению рождаемости статистики не наблюдалось с 1945 года. Там выявлены аналогичные российским проблемы — рождение детей, чаще всего, сопряжено с финансовыми и временны́ми потерями.

«Все эти годы государство шло на стимулирование рождаемости именно через компенсацию финансовых потерь. И какое-то время это работало, хотя надо сказать, что вклад в первую очередь все-таки внес экономический рост. Так, в 2000-х рождаемость начала восстанавливаться после спада 1990-х», — передает белорусское издание САЛIDAPHACЦЪ слова эксперта, подчеркнувшего, что в какой-то момент экономический рост в стране замедлился, и тогда государство начало заливать семьи деньгами в виде различных пособий. Однако такой подход, указывает эксперт, сработал в первую очередь для самых уязвимых слоев населения, где финансовый вопрос стоит очень остро и может быть преградой к рождению детей.

Да, как говорит эксперт, была отмечена реакция рождаемости на увеличение пособий, особенно в сельской местности, где женщинам иногда бывает выгоднее сидеть в декрете, чем работать. Но местные эксперты предлагают вводить в республике компенсации именно временных затрат на воспитание детей, тех самых, пока мать сидит с ребенком дома. Мол, для женщин — период декрета неизбежный и они могли принять решение дважды стать матерями, то есть, таким образом, более эффективно использовать свое время и с пользой для детей, для их совместного общения.

Пока соседи белорусы думают над введением компенсаций, Владимир Путин уже поставил задачу с 1 января этого года ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

«…когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребёнком. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего года», — подчеркнул Владимир Путин.

Остается надеяться, что от этих мер, маленьких россиян станет больше и на улицах городов и сел страны возникнут пробки из детских колясок!