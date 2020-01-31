Москва, , 17:55 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила несколько обращений в связи с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Об этом сообщает 31 января агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что по факту этих обращений антимонопольная служба намерена провести «соответствующую работу в рамках своих полномочий».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения коронавируса дал поручение ФАС и Росздравнадзору пресекать попытки завышения цен и недобросовестной конкуренции.

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