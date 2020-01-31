Мурманск, , 17:51 — REGNUM Мурманская область продолжает терять своих жителей. В 2019 году население региона стало меньше на 6,6 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

На 1 января 2020 года в Мурманской области проживало 741,5 тысячи человек. Это на 6,6 тысячи человек меньше, чем на 1 января 2019 года. Основной причиной сокращения численности населения, как и в прошлом году, стала миграционная убыль.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Мурманская область потеряла 5,5 тысяч человек. В прошлом году сохранение населения Заполярья было провозглашено главным приоритетом работы нового правительства.