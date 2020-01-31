Бишкек, , 17:46 — REGNUM За три последних года из Киргизии было вывезено $317 млн (19 млрд 982 млн рублей). Об этом заявил замглавы таможенной службы республики Султан Мамасадыков на заседании специальной депутатской комиссии, передает «Tazabek».

В том числе в 2017 году — $70 млн (4 млрд 412 млн рублей), в 2018 году — $159 млн (10 млрд 23 млн рублей), а в 2019 году — $88 млн (5 млрд 547 млн рублей).

В свою очередь депутат Талант Мамытов отметил, что в последнее время все быстрее усиливается недовольство общественности коррупцией на таможне Киргизии и недостаточным противодействием контрабанде.

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