Бишкек, , 17:45 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Киргизии должно активнее заниматься вопросами экспорта сельхозтоваров, в том числе добиваться подписания фьючерсных контрактов, предполагающих организацию поставок еще не произведенной продукции. Об этом на заседании фракции СДПК заявил депутат Аалы Карашев, передает пресс-служба парламента.

«Производство сельскохозяйственной продукции будет осуществляться даже в том случае, если не будет минсельхоза. Ваша же задача состоит в том, чтобы оказывать содействие для сбыта продукции используя возможности ЕАЭС, договариваться о создании долгосрочных каналов поставок», — подчеркнул он.

В свою очередь министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев сообщил парламентариям, что в республике 75% земель сельскохозяйственного назначения находятся в частной собственности, а потому землевладельцы являются основными производителями агропродукции.

Также чиновник отметил, что ведомство работает над расширением географии поставок киргизстанской сельхозпродукции за рубеж, экспортируя картофель и другие сеьхозкультуры не только в соседние страны, но и на Украину и в Белоруссию.

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