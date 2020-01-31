Москва, , 17:38 — REGNUM Производство продукции сельского хозяйства в России в 2019 году выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах. Такую предварительную оценку приводит 31 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Объём производства сельхозпродукции в фактических ценах в минувшем году составил 5,908 трлн рублей. В том числе 3,160 трн рублей (53,5%) пришлось на продукцию растениеводства, 2,748 трлн рублей (46,5%) — на продукцию животноводства.

Сообщается также, что в минувшем году в общем объёме сельхозпродукции 58,2% пришлось на сельскохозяйственные организации, 28,2% — на хозяйства населения, 13,6% — на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, в 2018 году объём производства сельхозпродукции в России составил 5,349 трлн рублей, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 0,2% в сопоставимых ценах.