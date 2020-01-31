Бишкек, , 17:24 — REGNUM Киргизия получила золотую награду и заняла первое место в рейтинге международного туристического журнала Wanderlust Travel в номинации «Лучшие развивающиеся направления» 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

«Серебро» получил Иран, а «бронза» досталась Уганде. Награды присуждались по 11 номинациям.

Церемония награждения состоялась в Лондонском выставочном центре «Олимпия», где стартовала крупнейшая туристическая ярмарка «Направления: отдых и путешествия».

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