Москва, , 17:20 — REGNUM Потребительские цены на автомобильный бензин в России в декабре 2019 года в среднем не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает 31 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года потребительские цены на бензин в минувшем месяце выросли на 1,9%.

При этом цены производителей на бензин, согласно данным Росстата, в декабре снизились на 7,2%, а в годовом выражении — на 17,3%.

Цены на дизельное топливо в декабре 2019 года выросли на 0,7%, в годовом выражении — на 2,5%.