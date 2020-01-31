Лондон, , 17:17 — REGNUM Посвящённые выходу Великобритании из состава Европейского союза новые золотые монеты раскуплены в стране за один день, передаёт 31 января Sky News.

Деньги были специально отчеканены в честь Brexit: золотые монеты достоинством в 50 пенсов. Все полторы тысячи монет уже распроданы, хотя в продажу они поступили только сегодня утром.

Каждая монета стоит £945 (в рублях — 79 тысяч).

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля состоится Brexit. Этот процесс в общей сложности продолжался три с половиной года, если начинать отсчёт с референдума (2016 г.).

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