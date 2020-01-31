Москва, , 17:15 — REGNUM Информация о распространении коронавируса в РФ, а также о мерах, которые правительство предпринимает для противодействия этому, станет главным фактором для курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Российский рубль 31 января стал умеренно снижаться к доллару и евро после новостей о двух зафиксированных случаях заболевания коронавирусом в РФ. Так, стоимость доллара сначала достигла 63,5 рублей, а затем за полчаса выросла еще на 18 копеек. По отношению к евро рубль также ослабел — сначала до курса 70,14 рублей, а затем до 70,4 рублей.

«Отечественная валюта теперь будет реагировать на появление негативных новостей о росте числа заболевших в РФ. Возможны временные отскоки на заявлениях Минздрава и правительства, если ситуацию удастся держать под контролем. Но очевидно, что эта информация теперь станет главным фактором для движения отечественной валюты», — заявил Деев.

По его словам, в ближайшее время курс может достигнуть 64−64,5 рублей к доллару и 70,5−71 рублей к евро.

«В среднесрочной перспективе динамика рубля будет зависеть от развития ситуации на территории РФ. Если новости о числе заболевших будут фиксировать рост таких случаев, это отразится негативно на курсе рубля», — уверен Деев.