Рига, , 17:01 — REGNUM Генеральная прокуратура Латвии возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания финансовых средств (50 млн евро) в ABLV Bank, пишет портал LSM.

По данным журналистов, в рамках этого дела подозреваются 12 человек. Четверо из этой группы, в том числе предполагаемый организатор, не являются гражданами Латвии.

По версии следствия, подозреваемые с помощью сотрудников банка, чтобы избежать налогообложения, выводили финансовые средства из России и Белоруссии и легализовывали их на счетах компаний в ЕС. Всего на счетах в рамках расследования арестовано 1,5 млн евро.

Напомним, ABLV Bank находится в процессе самоликвидации.