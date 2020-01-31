Москва, , 17:01 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Китае может привести к потерям ВВП в несколько процентов. Об этом заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров на телеканале «Россия 24».

«Даже тот самый вирус атипичной пневмонии от 0,5% до 1% ВВП пострадала китайская экономика. А вот сейчас мне кажется ситуация очень серьёзна и те меры, которые принимаются мировым сообществом против Китая грозят потерей нескольких процентов ВВП», — заявил Шатров.

По его словам, симптоматично, что мировые компании начинают проявлять озабоченность в связи с задержкой производств в Китае.

«Мы на пороге мирового кризиса экономического. Все спрашивали, когда начнётся новый кризис? Может быть, она может начаться с внутрикитайских разборок или сезонного вируса? Мы можем прогнозировать большой кризис, если это не остановится», — подчеркнул он.