Москва, 31 января 2020, 16:57 — REGNUM Великобритания рискует столкнуться с утратой доходов из-за того, что вот-вот потеряет рынки ЕС, и поэтому может обратить своё внимание на российские рынки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM.
Но, как подчеркнул Делягин, если РФ пустит британцев на свой рынок, «это будет грандиозная ошибка, которая очень дорого нам обойдётся».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия готова к подписанию с Великобританией нового торгового соглашения после выхода последней из состава ЕС.