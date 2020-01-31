Москва, , 16:57 — REGNUM Великобритания рискует столкнуться с утратой доходов из-за того, что вот-вот потеряет рынки ЕС, и поэтому может обратить своё внимание на российские рынки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Россия чуть ли не последнее место в мире, где все считают лондонское Сити финансовым центром мира. Мир изменился за 10 лет. Центром финансового мира стал Нью-Йорк. Они хотят это использовать и конвертировать. У них проблема доходов из-за проблемы утраты рынков. Они освободились от безумных брюссельских бюрократов и спасли себя. Теперь возникает вопрос, как у потерпевшего кораблекрушение: «что я теперь буду есть?». Другое дело, что им нечего нам предложить, — сказал Делягин. — В Англии неплохие верфи, и они там могут строить не только яхты. В Англии хорошие технологии шельфовой добычи газа и нефти. А нам это пригодится. В Англии много чего интересного».

Но, как подчеркнул Делягин, если РФ пустит британцев на свой рынок, «это будет грандиозная ошибка, которая очень дорого нам обойдётся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия готова к подписанию с Великобританией нового торгового соглашения после выхода последней из состава ЕС.