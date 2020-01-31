Рига, , 16:46 — REGNUM 250 млн евро в Латвии в 2020 году выделят на приведение дорог и сопутствующих объектов в порядок, что на 1,2 млн евро больше, чем в 2019 г. Об этом, как пишет портал LSM, заявил руководитель компании Latvijas Valsts ceļi (LVC, Государственные дороги) Янис Ланге.

По его данным, всего в стране запланировано отремонтировать 45 региональных дорог, 10 дорог главного значения и 20 местных. Кроме того, запланирована реконструкция и строительство 42 мостов.

Он отметил, что из всей суммы, в 2020 году, большую часть выделит правительство Латвии — 213,2 млн евро, 37,3 — дотации из фондов ЕС.