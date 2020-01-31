Минск, , 16:41 — REGNUM «Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2020 года составил 44,8 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 0,6 млрд рублей, или на 1,3%», — сказано в сообщении, опубликованном 31 января на сайте минфина Белоруссии.

Министерство констатировало рост внешнего госдолга по итогам прошлого 2019 года — по состоянию на 1 января 2020 года он составил $17,1 млрд, что на $0,2 млрд или на 1,4% (с учетом курсовых разниц) больше, чем на аналогичную дату годом ранее.

В 2019 году властями Белоруссии были привлечены внешние госзаймы на $1,6436 млрд, в том числе: $730,2 млн — правительства и банков России; $638,1 млн — банки Китая; $150,5 млн — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $94,2 млн — МБРР; $30,6 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга Белоруссии за прошлый год составило $1,5113 млрд, в том числе: $625,8 млн — правительство РФ; $448,4 млн — банки КНР; $353,1 млн — ЕФСР; $78,6 млн — МБРР; $3,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США; $1,7 млн — ЕБРР и СИБ.

«Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%», — сказано в официальном сообщении.

По нынешнему курсу Нацбанка Белоруссии 8,8 млрд деноминированных белорусских рублей эквивалентны $4,117 млрд. Минфин объяснил механизм формирования внутренней задолженности: в прошлом году было размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на $771,2 млн, а погашено на $604,3 млн и 227,2 млн бел. руб.

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