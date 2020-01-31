Рига, , 16:40 — REGNUM Совокупная прибыль латвийских банков за 2019 г. составила 117,5 млн евро, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 г. Убытки кредитных организаций за декабрь прошлого года составили 21,7 млн евро, пишет портал LSM.

По данным журналистов, общие активы банков на конец года составили 21,759 млрд евро. Объём выданных резидентам кредитов — 11,685 млрд евро (падение за год на 1,2%).

Отмечается, что вклады в иностранных валютах в кредитных организациях упали на 17,9% (870,6 млн евро), вклады в евро выросли на 10,2% (до 12,16 млрд евро).

«За пару лет «капитального финансового ремонта» Латвия потеряла 9 миллиардов евро капитала «нерезидентов», — сказал депутат Сейма (парламента) Вячеслав Домбровский.