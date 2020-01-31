Брянск, , 16:42 — REGNUM В федеральный бюджет поступило свыше 34,7 млрд рублей, перечисленных Брянской таможней в 2019 году. Оформлено более 70 тысяч деклараций на товары, причём 39 тысяч прошли автоматическую регистрацию, сообщили 31 января в пресс-службе Центрального таможенного управления.

За год через пункты пропуска Брянской таможни проследовало более 180 тысяч грузовых транспортных средств, 346 тысяч легковых автомобилей, 19 тысяч автобусов, 40 тысяч пассажирских и 400 тысяч товарных вагонов. Через аэропорт проследовал 51 международный авиарейс, выпущено почти 300 тысяч международных почтовых отправлений.

После выпуска товаров было дополнительно начислено таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму 203 млн рублей. Взыскано уже 182 млн рублей.