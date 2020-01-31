Москва, , 16:35 — REGNUM Великобритания выходит из ЕС, и поэтому, если раньше британская внешняя политика очень сильно оглядывалась на континент, то сейчас в Лондоне становятся более самостоятельными и начинают что-то переосмысливать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«В связи с выходом из Евросоюза английский бизнес потерял рынки в ЕС, — сказал Делягин. — А между тем в Англии сохранилось довольно много (несмотря на то, что это финансовый бутик) высокотехнологичных производств. Их выкидывают из ЕС в том числе потому, что эти производства опираются на государственную поддержку и они существуют во многом благодаря программам межгосударственного сотрудничества. И когда эти программы рассыпаются, а английский бизнес заменяется французским и немецким, то в Лондоне начинают задумываться о новых рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы РФ Сергея Железняка («Единая Россия»), развод ЕС и Великобритании может сделать Лондон более серьёзным конкурентом Европы, особенно на фоне охлаждения отношений европейских партнёров с Вашингтоном.

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