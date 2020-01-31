Москва, 31 января 2020, 16:35 — REGNUM Великобритания выходит из ЕС, и поэтому, если раньше британская внешняя политика очень сильно оглядывалась на континент, то сейчас в Лондоне становятся более самостоятельными и начинают что-то переосмысливать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы РФ Сергея Железняка («Единая Россия»), развод ЕС и Великобритании может сделать Лондон более серьёзным конкурентом Европы, особенно на фоне охлаждения отношений европейских партнёров с Вашингтоном.
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