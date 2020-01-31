Москва, 31 января 2020, 16:24 — REGNUM РФ должна не зависеть от внешних кредитов, а сама кредитовать свою экономику по её потребности, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о влиянии западных санкций на экономику РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, если подводить общий итог антироссийских санкций, то он будет скорее негативным, чем позитивным.
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