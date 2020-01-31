Москва, 31 января 2020, 16:17 — REGNUM Наиболее разрушительные санкции против РФ были введены не Западом, а правительством России и её Центральным банком, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя статью в Financial Times, авторы которой обнаружили благотворное влияние санкций на экономику РФ.
А смена правительства, как подчеркнул Делягин, в экономической политике ничего не изменила.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению авторов Financial Times, в ответ на ограничения, установленные Западом, Россия разработала программы по импортозамещению и ограничила ввоз товаров из ЕС, подстегнув развитие ряда собственных отраслей, в особенности сельского хозяйства.
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