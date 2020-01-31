Москва, , 16:17 — REGNUM Наиболее разрушительные санкции против РФ были введены не Западом, а правительством России и её Центральным банком, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя статью в Financial Times, авторы которой обнаружили благотворное влияние санкций на экономику РФ.

«Мы смотрим на свою жизнь с точки зрения того, какой мы хотим её видеть, а англичане смотрят на нас с той точки зрения, что им не удалось нас уничтожить. Они нас уничтожить пытались? Пытались. Пытаются и сейчас. У них это получилось? Не получилось. Теперь они по этому поводу скорбят и негодуют, — сказал Делягин. — Другое дело, что реальные разрушительные санкции против России ввёл не Запад, а руководство правительства РФ и Банка России».

А смена правительства, как подчеркнул Делягин, в экономической политике ничего не изменила.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению авторов Financial Times, в ответ на ограничения, установленные Западом, Россия разработала программы по импортозамещению и ограничила ввоз товаров из ЕС, подстегнув развитие ряда собственных отраслей, в особенности сельского хозяйства.

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