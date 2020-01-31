Москва, 31 января 2020, 16:14 — REGNUM Экономический спад в РФ начался до введения санкций и не имел к ним отношения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Financial Times, по мнению которых экономика России, вопреки принятым в отношении неё санкциям, стала прочнее, чем когда-либо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авторы Financial Times полагают, что Москва должна больше бояться снятия санкций, чем введения новых.
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