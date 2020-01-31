Москва, , 16:14 — REGNUM Экономический спад в РФ начался до введения санкций и не имел к ним отношения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Financial Times, по мнению которых экономика России, вопреки принятым в отношении неё санкциям, стала прочнее, чем когда-либо.

«Это правдоподобные выводы. Они в общем правильные, — сказал Делягин. — Безусловно, англичан подводит доверие к официальной статистике. Ну и пусть подводит. В конце концов, экономический спад начался у нас до введения санкций и к санкциям отношения не имел. Да, я допускаю, что они сильно преувеличивают масштабы импортозамещения, потому что во многом оно сводится к перевешиванию ярлыков, но тем не менее импортозамещение имеет место по многим направлениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авторы Financial Times полагают, что Москва должна больше бояться снятия санкций, чем введения новых.

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