Париж, , 16:08 — REGNUM Рост экономики во Франции замедлился до 1,2% в 2019 году, сообщает Le Figaro.

Согласно последним оценкам национального института статистики и экономических исследований INSEE, в четвертом квартале 2019 года ВВП Франции сократился на 0,1%.

Издание отмечает, что падение ВВП стало неожиданностью, поскольку экономисты рассчитывали на рост экономики в последнем квартале 2019 года.

Таким образом, за весь 2019 год рост экономики Франции составил 1,2% против 1,7% в 2018 году.

По данным INSEE, экспорт (-0,2%) и импорт (-0,2%) упали в четвертом квартале 2019 года. В 2019 году импорт увеличился на 2,3% (по сравнению с 1,2% в 2018 году), а рост экспорта замедлился до 1,8% по сравнению с 3,5% в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские расходы во Франции сократились на 0,3% в декабре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Потребительские расходы во Франции сократились на 0,3% — INSEE