Москва, , 16:04 — REGNUM Идея распространить реновацию жилья на всю Россию — преждевременна. Об этом заявил 31 января журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что пока работа будет проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реализацию выделены деньги, установлены конкретные сроки. Нацпроект предусматривает и расселение аварийного жилья.

Говорить о распространении реновации на всю страну пока рано. Необходимо посмотреть на выполнение программы «Жилище», пояснил вице-премьер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хуснуллин допустил незначительную корректировку программ нацпроектов. При этом 25 января он предложил развивать программу реновации жилья по всей стране, так как стареющее и ветхое жилье является «серьезной угрозой».

Читайте также: Хуснуллин допустил небольшие корректировки в нацпроектах