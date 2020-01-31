Москва, , 15:57 — REGNUM Рынок энергоносителей 31 января продолжает отчаянно цепляться за зону в $58,60−59,00 по сорту Brent, сдача которой может продлить боль остающихся в «длинных» позициях игроков, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«В этом случае у котировок барреля черного золота появится уже следующие ориентиры в $56,00 (минимум с августа) и $50,00 (минимум с декабря 2018 года). И пока новостной поток складывается не в пользу оптимистов.

Фьючерсы на американские индексы предвещают продолжение коррекции на Уолл-стрит на фоне дальнейшего роста опасений в негативном влиянии на мировую экономику эпидемии коронавируса, в то время как текущие макроэкономические данные уже стали дополнительным источником для пессимизма.

Так, ВВП в еврозоне в IV кв. вырос на 1,0% год к году, при прогнозе аналитиков в 1,2%, а деловая активность в производственном секторе Китая по итогам январских опросов менеджеров по снабжению уже вернулась к нейтральным значениям.

Рост экономики КНР в I кв. может оказаться ниже 5,0%, такие цифры вчера привели правительственные экономисты, в то время как на Уолл-стрит ущерб оценили в 0,4% ВВП (Goldman Sachs) и в 0,5%-1,1% (Morgan Stanley). В МВФ пока оценок не стали озвучивать, но указали на то, что эпидемия нанесет удар по потреблению. В том числе сократится потребление нефти — в консалтинговой компании Wood Mackenzie понизили оценки спроса на нефть в I кв. на 500 тыс. барр/сутки, половина из которых приходится на Китай.

На фоне многочисленных сообщений о приостановке воздушного сообщения с Поднебесной в эти цифры не сложно поверить. Авиакомпании едва ли прислушаются к рекомендациям Всемирной организация здравоохранения не вводить запрет на перелеты в Китай, несмотря на то что новый вирус был объявлен международной угрозой.

Меняется позиция в отношении 2019-nCoV и в ОПЕК+. Источники Reuters и Bloomberg подтвердили, что в нефтяном картеле могут провести экстренную встречу не в марте, а уже на предстоящей неделе, при этом сделка по ограничению нефтедобычи может быть продлена как минимум до июня, а участники соглашения рассмотрят вариант расширения квот.

Противник этого, Россия, якобы также готова пойти на попятную в случае, если цены на нефть продолжат снижаться. На рынок пока эта информация должного эффекта не производит, и, если к концу дня котировкам не удастся умерить снижение и вернуться выше $58,60, снижение после выходных с высокой вероятностью будет продолжено», — считает эксперт.

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