Москва, , 15:52 — REGNUM На исходе рабочей недели 31 января рубль на внутреннем валютном рынке продолжает упорядоченно отступать на фоне дальнейшего распространения эпидемии коронавируса, которое подавляет у глобальных инвесторов желание рисковать из-за растущего размера ущерба от заболевания для мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Прежние поддержки в 63,10 и 69,60 руб. по доллару и евро 30 января не умерили пыл продавцов рубля, 31 января уже ведется борьба за отметки в 63,50 и 70,10 руб. При этом результат по итогам дня будет во многом зависеть от ситуации на рынке энергоносителей, где в настоящий момент котировки марки Brent уже пробили поддержку на $58,60.

Это повысило вероятность дальнейшего сползания с ориентиром в $56,00, что грозит национальной валюте новым раундом обесценения. На фоне ослабления аппетитов к риску внутренние факторы за исключением валютных интервенций Банка России (21 млрд руб. ежедневно), которые продолжают обессиливать рубль, отошли на второй план.

Налоговый период завершен, а нерезиденты сохранят паузу в участии в новых аукционах ОФЗ, к тому же менее чем через две недели правительство озвучит уточненные параметры бюджета на этот год. Это вкупе с ухудшением ситуации на рынке энергоносителей может привести к тому, что Банк России все же воздержится от снижения ставки на заседании через неделю.

Впрочем, на решение может повлиять ОПЕК, в котором на фоне отвесного падения нефтяных котировок, согласно ведущим информагентствам, начались дискуссии о возможном проведении экстренного заседания, где помимо продления сделки по ограничению нефтедобычи как минимум до июня будет также рассматриваться вопрос об увеличении квот.

Это может перевести нефтяной рынок в равновесие и увеличить видимый горизонт в принятии решений как для Банка России, так и для участников долгового и валютного рынков. Пока же шансов больше на то, что 31 января к концу дня рубль уйдет на новые минимумы с начала года», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль умерил пыл, осциллируя в районе 63