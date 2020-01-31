Париж, , 15:40 — REGNUM Потребительские расходы во Франции сократились на 0,3% в декабре 2019 года, сообщает Le Figaro.

По данным национального института статистики и экономических исследований INSEE, потребительские расходы в стране сократились в основном из-за снижения энергопотребления на 1,8%.

Кроме того, рост потребления промышленных товаров замедлился также, как и закупки продуктов питания, которые снизились на 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил «хорошие новости», говоря об инвестициях во Францию, посетив фармацевтический завод AstraZeneca в Дюнкерке.

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