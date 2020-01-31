Ставрополь, , 15:22 — REGNUM Централизация по госзакупкам обеспечила на Ставрополье в 2019 году экономию более 1 млрд рублей бюджетных средств, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Сэкономленные деньги перераспределили на решение иных задач по улучшению качества жизни жителей региона, сообщили ИА REGNUM 31 января в управлении по информполитике краевого правительства.

Всего в 2019 году в регионе были проведено более 1,5 тыс. закупочных процедур для заказчиков всех уровней, по итогам которых заключены контракты на 30 млрд рублей. Основными объектами закупок стали строительство и ремонт социальных объектов и автодорог, благоустройство территорий, покупка лекарств и медицинского оборудования.

Посредством электронного магазина малых закупок (на сумму не более 300 тыс. рублей) по итогам 2019 года на Ставрополье заключено более 64 тыс. контрактов на сумму порядка 5,5 млрд рублей. Экономия средств составила порядка 120 млн рублей. Отмечается, что сэкономленные деньги многие учреждения края направили на укрепление своей материально-технической базы.