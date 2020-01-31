История вопроса

С 1 июля 2019 года в России вступил в действие закон, обязывающий магазины визуально разделять на полках молочные продукты без и с использованием заменителя молочного жира (БЗМЖ и СЗМЖ), сопровождая их соответствующей информационной надписью. Однако к августу более 60% магазинов так и не подписали продукты БЗМЖ: на 5 тысяч объектов торговли Роспотребнадзор выявил 8 тысяч нарушений.

С 15 июля же начался эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции, что должно препятствовать её фальсификации и незаконному обороту. При этом в 2018 году, по данным Россельхознадзора, 21,6% молочной продукции в России было сфальсифицировано.

