Уфа, 31 января 2020, 15:20 — REGNUM «Миякимолзавод» в Башкирии возобновит работу. Об этом 30 января сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета в правительстве региона.
По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, развитием предприятия заинтересовался местный фермер, который обеспечит финансирование предприятия. Поэтому «Миякимолзавод» сможет начать работу в самое ближайшее время.
Отмечается, что завод был вынужден остановить производство из-за дефицита оборотных средств.
В свою очередь Радий Хабиров поручил правительству Башкирии проработать возможность предоставления займа для дальнейшего развития молокозавода.
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