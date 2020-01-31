Москва, , 15:18 — REGNUM По данным исследования, за три года модель Toyota Hilux теряет всего 13,51% от своей первоначальной стоимости. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что по этому показателю Toyota Hilux удерживает лидерство среди пикапов уже шестой год подряд. Вторую строчку в этом рейтинге занимает Mitsubishi L200. С момента приобретения этот пикап сохраняет свою остаточную стоимость на уровне 75,36% от первоначальной цены.

Также в тройку лидеров самых выгодных для перепродажи автомобилей вошёл пикап Volkswagen Amarok. За три года он дешевеет на 31,58%.

Напомним, согласно исследования компании iSeeCars, Jeep Wrangler Unlimited за пять лет теряет всего 30% от своей стоимости. Таким образом, этот автомобиль занимает первое место в рейтинге самых выгодных для перепродажи машин.

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