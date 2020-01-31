Сеул, , 15:19 — REGNUM В декабре 2019 года в Южной Корее зафиксировали рост промышленного производства, инвестиций и потребления. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, индекс промышленного производства вырос на 1,4%. Производство горнодобывающей и обрабатывающей промышленности увеличилось на 3,5% за счет увеличения производства полупроводников и другого оборудования.

Розничные продажи, показывающие уровень потребления, выросли на 0,3% за счет увеличению продаж автомобилей и бытовой техники. Инвестиции в производственные мощности также увеличились на на 10,9%, а инвестиции в строительство — на 4,1%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма и спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.