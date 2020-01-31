Москва, , 15:09 — REGNUM Банк Росси намерен через суд истребовать с бывших владельцев ПАО «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк») десятки миллиардов убытков. Соответствующий иск регулятор подал в Арбитражный суд Москвы.

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Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, ответчиками заявлены 19 человек. Среди них — экс-совладельцы Минбанка: Адам Мацаев, Адам и Абубакар Арсамаковы, пишет ТАСС.

«Сумма исковых требований 195 миллиардов 663 миллиона 511 тысяч 710 рублей 82 копейки», — уточняется в карточке дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года ЦБ РФ отправил Московский индустриальный банк на санацию. Временно управляющим банком была назначена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. В августе 2019 году ЦБ России после начала санации банка обнаружил там «единый центр управления полётами» за 80 млрд рублей.

В начале декабря прошлого года Центральный банк России направил 19 бывшим топ-менеджерам МинБанка, которые руководили кредитным учреждением в последние три года перед санацией, претензию с требованием погасить 195,3 млрд рублей убытков.

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