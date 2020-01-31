Москва, , 15:16 — REGNUM Программы национальных проектов могут быть немного скорректированы по ряду параметров. Об этом сообщил 31 января журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что на сегодняшний день нацпроекты утверждены и объявлены, задача стоит по оценке возможностей их реализации. Вероятно, возможны корректировки внутри программ «по срокам, по объектовке, по первоочередности».

Глобального отхода от поставленных нацпроектами целей не будет, подчеркнул вице-премьер. Он допустил изменения, в частности, в нацпроектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, на достижение целей в рамках 12 заявленных нацпроектов планируется потратить до 2024 года 25,7 трлн рублей.

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