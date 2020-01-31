Алма-Ата, Казахстан, , 15:06 — REGNUM Экономический эффект от применения технологий искусственного интеллекта в Казахстане может составить $25 млрд в год. Об этом 31 января заявил председатель правительства республики Аскар Мамин на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.

По его словам, эффект от внедрения новых технологий в сфере услуг может составить $15 млрд, а в горнодобывающей отрасли — $9 млрд. Мамин добавил, что темпы экономического роста во многом зависят от роста производительности труда, которые, в свою очередь, будут зависеть от внедрения технологий искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Алма-Ате проходит форум «Цифровое будущее глобальной экономики» с участием премьер-министров стран ЕАЭС. Аскар Мамин призвал страны союза совместно работать над развитием искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан призвал ЕАЭС совместно развивать искусственный интеллект