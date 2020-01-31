Алма-Ата, Казахстан, , 15:05 — REGNUM Усилия по интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть сосредоточены вокруг сфер здравоохранения, образования, социальных прав, экологии и других. Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Убеждён, что важнейшие задачи развития союза должны непосредственно затрагивать интересы людей. Здравоохранение, образование, наука, социальные права, экология, спорт и туризм — именно их Российская Федерация выделила при подготовке стратегических документов нашего союза», — заявил Мишустин.

«Мы уже внесли соответствующие предложения. Рассчитываем на поддержку наших инициатив», — подчеркнул он.