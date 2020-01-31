Курган, , 15:03 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» по решению суда должна будет выплатить жителям Кургана более 80 тыс. рублей за задержку рейса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Судом установлено, что в сентябре 2019 года супружеская пара из Кургана решила отдохнуть в Черногории. Они приобрели авиабилеты на рейс «ЮТэйр» Курган — Москва. Из столицы они должны были следовать самолетом другой авиакомпании до места отдыха.

Но до Черногории им не удалось добраться, так как «ЮТэйр» задержала рейс, а другая авиакомпания аннулировала оплаченные билеты. Обратившись в ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» с письменным заявлением о возмещении понесённых убытков, супруги получили отказ. Тогда они обратились в управление Роспотребнадзора по Курганской области.

Исковые требования надзорного ведомства по защите прав курганцев были в суде удовлетворены. В пользу каждого из супругов присуждено 40 227 рублей за стоимость билета и моральный вред.