Алма-Ата, Казахстан, , 15:00 — REGNUM В 2020 год основные цели Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоят в заключении соглашений о зонах свободной торговли с Египтом и Израилем и либерализации торговли с Индией. Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Рассчитываем, что в 2020 году мы серьёзно продвинемся в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем, а также начнём консультации с индийской стороной по либерализации товарных потоков», — заявил Мишустин.

В октябре 2019 года были подписаны соглашения о свободной торговле союза с Сингапуром и Сербией, а также вступили в силу договорённости о либерализации торговли с Ираном и заработало соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, напомнил он.

«Что, конечно, чрезвычайно важно для сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс — Один путь». Приоритетом остаётся и укрепление сотрудничества ЕАЭС с СНГ. В этом контексте мы приветствуем интерес узбекской стороны к налаживанию взаимодействия с ЕАЭС», — указал премьер-министр РФ.