Орел, , 14:50 — REGNUM Орловские власти проведут проверки на всех строительных объектах предприятий, которые входят в территорию опережающего социально-экономического развития. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков 31 января. Решение принято после взрыва в Мценске.

Проверки предстоит провести, прежде всего, на соблюдение при проведении строительства требований техники безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в металлическом ангаре завода профильного оборудования — «ЗПО» в городе Мценске произошёл 31 января. Погибли пять человек, трое в больнице с травмами. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Известно, что предприятие, которому принадлежал ангар, входило в ТОСЭР.

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