Алма-Ата, Казахстан, , 14:48 — REGNUM Проект по созданию евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должен заработать до конца 2020 года. Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Важно не затягивать с реализацией крупного проекта по созданию евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Сегодня примем решение по актуализации сроков осуществления проекта и объёмов финансирования. Эта сеть должна заработать уже в следующем году», — заявил Мишустин.

Проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» направлен на создание системы для формированию партнерства и кооперации, вовлечение малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, что должно способствовать оптимальной загрузке производственных мощностей предприятий стран ЕАЭС.

В частности, сеть предоставит доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов за счёт их включения в единую общую систему консолидированной информации. Реализация проекта рассчитана до конца 2020 года.