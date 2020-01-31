Шахты, Ростовская область, , 14:44 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области отремонтируют мемориальный комплекс «Площадь 40-летия Победы». На эти цели направлено свыше 6,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

На проведение капитального ремонта выделено два месяца. К работам приступят в марте. Обновить мемориал планируется к 9 мая 2020 года.

«К грядущему 75-летию Великой Победы все мемориалы, памятники и памятные места должны быть приведены в порядок и отремонтированы», — отметил донской губернатор Василий Голубев.